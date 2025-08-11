محافظ القليوبية يتابع حريق حي شرق شبرا الخيمة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، حادث الحريق المحدود الذي اندلع بإحدى الغرف في مبنى حي شرق شبرا الخيمة نتيجة ماس كهربائي، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية

اندلع الحريق مساء اليوم حريق داخل الإدارة الهندسية بحي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، نتيجة ماس كهربائي بلوحات التوزيع، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب داخل إحدى الشقق بالطابق الثالث.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخماد الحريق بالكامل، قبل أن يمتد إلى الوحدات المجاورة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تباشر الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.