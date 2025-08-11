إعلان

محافظ القليوبية يتابع حريق حي شرق شبرا الخيمة (صور)

07:34 م الإثنين 11 أغسطس 2025
    محافظ القليوبية يتابع حريق حي شرق شبرا الخيمة
    محافظ القليوبية يتابع حريق حي شرق شبرا الخيمة
    محافظ القليوبية يتابع حريق حي شرق شبرا الخيمة
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، حادث الحريق المحدود الذي اندلع بإحدى الغرف في مبنى حي شرق شبرا الخيمة نتيجة ماس كهربائي، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية

اندلع الحريق مساء اليوم حريق داخل الإدارة الهندسية بحي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، نتيجة ماس كهربائي بلوحات التوزيع، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب داخل إحدى الشقق بالطابق الثالث.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخماد الحريق بالكامل، قبل أن يمتد إلى الوحدات المجاورة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تباشر الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق شبرا الخيمة حي شرق شبرا الخيمة محافظ القليوبية أيمن عطية الحماية المدنية
