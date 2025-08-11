إصابة 3 أشخاص في تصادم على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي تحمل لوحة معدنية رقم (ط هـ ف 4592) وأخرى جامبو رقم (ن ر س 7261)، وذلك بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي عند مفارق سرابيوم في اتجاه الإسماعيلية.

أسفر الحادث عن إصابة محمد أحمد جلال (25 عامًا) – مقيم بحي السلام – بكدمة في الذراع اليسرى، وسارة سعد نافع (25 عامًا) – مقيمة بحي السلام – بكدمة في الساق اليسرى، ورنا سعد نافع (24 عامًا) – مقيمة بحي السلام – بكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى القصاصين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.