لجنة الأثر البيئي تراجع تنفيذ مشروع "طاقة الريف المستدامة" بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر الاجتماع الدوري للجنة الأثر البيئي، تحت رعاية محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، في إطار المتابعة المستمرة لأنشطة مشروع "طاقة الريف المستدامة"، الممول من منظمة بيبول باور إنكلوجن (PPI) والسفارة الفرنسية والاتحاد الأوروبي، والهادف إلى توفير حلول مستدامة للطاقة في المناطق الريفية بقرية المريس بمحافظة الأقصر من خلال إنشاء وحدات بيوجاز واستغلال المخلفات الزراعية لتوليد الطاقة النظيفة.

تناول الاجتماع، الذي استهدف متابعة مراحل تنفيذ المشروع وتقديم الدعم الفني واللوجستي، تقييم ما تم إنجازه ميدانيًا والتنسيق بين الجهات الشريكة لتذليل التحديات، بما يضمن تحقيق أثر بيئي إيجابي وتحسين جودة الحياة بالمجتمعات المستهدفة.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات التضامن الاجتماعي، الزراعة واستصلاح الأراضي، التربية والتعليم، البيئة، جامعة الأقصر، والمجلس القومي للمرأة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر محمد حسين بغدادي، أن لجنة الأثر البيئي شُكّلت لضمان الالتزام بالمعايير البيئية وأهداف التنمية المستدامة، حيث تعقد اللجنة 10 اجتماعات دورية على مدار عمر المشروع الممتد من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025، لمراجعة وتقييم الأداء البيئي بشكل منتظم.

وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ التدابير الوقائية للحد من التأثيرات البيئية السلبية، ومراجعة الدراسات والتقارير البيئية، وتقديم التوصيات والتدابير التصحيحية، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية لمواقع العمل ومراجعة خطط الطوارئ لضمان الاستعداد لمواجهة أي مخاطر بيئية محتملة.