تحذيرات من أمطار ورعد ورياح مثيرة للرمال في جنوب سيناء اليوم (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الإثنين طقسًا غائمًا جزئيًا، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال تساقط أمطار خفيفة ورعدية في بعض المناطق، ما دفع الجهات المعنية إلى رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن الطقس شديد الحرارة ورطب نهارًا، ومائل للحرارة ورطب في الليل والصباح الباكر، مع غيوم جزئية على كافة المدن وارتفاع نسبة الرطوبة لتصل ذروتها إلى 65%.

وأضاف المركز أن الرياح النشطة المثيرة للرمال تصل سرعتها إلى أكثر من 36 كيلومترًا في الساعة.

وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل مع الأمطار وسرعة رفعها لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين طوال اليوم.

وأوضح مركز العمليات أن جميع الطرق الدولية والرئيسية في المحافظة تعمل بشكل طبيعي، مع تنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية والرادارات على الطرق الرئيسية والدولية، وتحذير قائدي المركبات من ضرورة الحيطة والحذر، والحد من السرعة بسبب نشاط الرياح.

كما جرى التنسيق مع رؤساء المدن لمراجعة معدات الحملة والتأكد من جاهزيتها للتحرك الفوري في حال تساقط الأمطار.

ووجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، بالإضافة إلى مراجعة مجاري السيول والسدود والبحيرات للتأكد من تطهيرها، مع ضمان جاهزية المعدات ووحدات الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة.

وتفاوتت درجات الحرارة اليوم بين مدن المحافظة، حيث بلغت العظمى في طور سيناء 38 درجة والصغرى 29، وفي رأس سدر العظمى 40 والصغرى 28، وطابا العظمى 39 والصغرى 27. وسجلت سانت كاترين أقل درجات حرارة معتدلة حيث بلغت العظمى 36 والصغرى 19، فيما سجلت شرم الشيخ أعلى معدل للحرارة، حيث بلغت العظمى 44 والصغرى 31 درجة مئوية.

يُذكر أن مدينة سانت كاترين تعرضت أمس لتساقط أمطار متوسطة أدت إلى حدوث سيل خفيف بمنطقة الفرنجة دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.