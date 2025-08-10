إعلان

بسبب السرعة الزائدة.. سيارة تدهس 3 سيدات على رصيف كورنيش دمياط (صور)

11:24 م الأحد 10 أغسطس 2025
كتب - مختار صالح:

شهد كورنيش النيل بمدينة دمياط، مساء اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا، بعدما فقد شاب السيطرة على سيارته المسرعة واصطدم بثلاث سيدات مسنات جالسات على رصيف مقابل مبنى مديرية الأمن السابق.

وأكد شهود العيان، أن السيارة تجاوزت الحاجز الأمني وارتطمت بالسيدات أمام مديرية أمن دمياط القديمة في منطقة الأعصر، ما أدى إلى إصابات خطيرة للمصابين.

وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف التي نقلت المصابات إلى مستشفى التخصصي لتلقي العلاج.

وجرى تحرير محضر بالواقعة للتحقيق، وعرضه على النيابة العامة.

كورنيش النيل مدينة دمياط مديرية أمن دمياط القديمة النيابة العامة سيارة تدهس 3 سيدات
