جامعة طنطا تفتح باب الترشح لجوائز التميز الداخلي للموسم الجديد

كتب - مختار صالح:

أعلنت جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمد حسين، عن بدء استقبال طلبات الترشح لجوائز التميز الداخلي للموسم الجديد.

أتى ذلك في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجائزة مصر للتميز الحكومي. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ثقافة التميز والابتكار داخل الجامعة، واستثمار النجاحات التي حققتها الجامعة في جوائز التميز الحكومي السابقة.

ويبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من الأحد 10 أغسطس 2025، ويستمر حتى الخميس 11 سبتمبر 2025، وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأكد الدكتور محمد حسين أن هذه الجوائز تمثل استثمارًا للنجاحات التي حققتها الجامعة في مجال التميز الحكومي، وتؤكد التزام الجامعة بتعزيز ثقافة الابتكار بين منسوبيها، مما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي والأكاديمي. وأضاف أن الجوائز تلعب دورًا هامًا في تحفيز الإبداع والارتقاء بجودة الأداء لتصبح الجامعة نموذجًا يُحتذى به في التطور والتميز.

وقال الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي داخل الجامعة: "إن الهدف من الجوائز هو خلق بيئة تنافسية إيجابية تحفز الإبداع على المستويين الإداري والأكاديمي، وتقدير الجهود المتميزة وتشجيع روح الإتقان، بما يدعم رؤية الجامعة نحو التميز والريادة".

ودعا "سليم"، كافة منسوبي الجامعة إلى المشاركة الفعالة؛ لتحسين بيئة العمل، وتقديم خدمات أفضل.

ويُتاح التقديم لمنسوبي الكليات عبر التواصل مع سفير التميز في كل كلية، أما منسوبي الإدارة العامة والمستشفيات الجامعية فيمكنهم التقديم مباشرة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص.. اضغط هنا.