حملات رقابية مكثفة تستهدف 3 مراكز بالشرقية.. ما نتائجها؟

الشرقية - ياسمين عزت:

بتوجيهات مباشرة من محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، شهدت مراكز فاقوس ومنيا القمح وديرب نجم حملات رقابية مكثفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أسفرت عن رفع 177 طن قمامة وإزالة تعديات فورية على أملاك الدولة.

فاقوس: 90 طن قمامة وإزالة سور مخالف

وقد قادت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة واسعة على مدار اليوم، ونجحت في رفع نحو 90 طنًا من القمامة المتراكمة.

ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل شملت إزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية، وتنفيذ قرار إزالة لسور مخالف على مساحة 80 مترًا مربعًا بقرية الهيصيمية.

منيا القمح: التركيز على النظافة وخدمة المواطنين

وفي منيا القمح، تمكنت الأجهزة التنفيذية من رفع 75 طن قمامة، مع التصدي لأي تعديات في مهدها. وتضمنت الجولة متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة.

ديرب نجم: حملة صباحية شاملة

وشهدت ديرب نجم حملة صباحية استهدفت محيط المنتزهات، ونتج عنها رفع 12 طن قمامة. كما شملت الحملة التفتيش على محطات الوقود والوحدة الصحية بقرية بهنيا، وصيانة كشافات الإنارة لترشيد استهلاك الطاقة، ومتابعة المراكز التكنولوجية المصغرة لخدمة أهالي القرى.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه التحركات الميدانية مستمرة في جميع أنحاء المحافظة لفرض الانضباط وتقديم بيئة حضارية للمواطنين.