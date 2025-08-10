كتب - مختار صالح:

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بمحافظة الغربية، احتفالًا بعيد وفاء النيل، ضمن مبادرة "النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية"، التي تجسد رمزية النهر الخالد ودوره في تشكيل وجدان المصريين عبر العصور.

وفي أجواء مبهجة على ضفاف النيل، استضافت قرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى القافلة الثقافية والفنية لفرع ثقافة الغربية، والتي شملت أمسيات شعرية شارك فيها نخبة من شعراء المحافظة بأبيات وقصائد في حب النيل، من بينهم: البيومي عوض، سماح مصطفى، برهان غنيم، طارق بركة، محمد زايد، ياسمين عمارة، وآلاء رفعت.

كما تضمن اليوم باقة من الأناشيد الدينية بصوت المنشد عمر خليفة، بمصاحبة العازف محمود السمرة، إضافة إلى ورشة فنية للرسم شارك فيها أطفال القرية بلوحات مستوحاة من جمال الطبيعة المصرية، قبل أن تُختتم الفعاليات بتوزيع أعداد من مجلة "قطر الندى" على الأطفال دعمًا لثقافة القراءة.

يذكر أن المواقع الثقافية بفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، تواصل استعداداتها لإقامة فعاليات احتفالية بعيد وفاء النيل، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بقيادة محمد حمدي، في عدة مواقع منها المركز الثقافي بطنطا، ومسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، وقصر ثقافة الطفل بطنطا، ومكتبة الطفل والشباب بشرشابة.