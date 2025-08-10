وجبة منزلية فاسدة.. إصابة أم وطفليها بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيبت أم وطفليها باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة، داخل منزل الأسرة بإحدى قرى مركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "ف.س.ح"، 30 عامًا، ونجليها "محمود.أ.م"، 4 أعوام، و "محمد.أ.م"، عامين، إلى مستشفى الفشن المركزي، مصابين بمغص، واشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة، بمنزلهم بإحدى قرى مركز ببا.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.