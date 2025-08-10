إعلان

وجبة منزلية فاسدة.. إصابة أم وطفليها بتسمم غذائي في بني سويف

02:05 م الأحد 10 أغسطس 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيبت أم وطفليها باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة، داخل منزل الأسرة بإحدى قرى مركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "ف.س.ح"، 30 عامًا، ونجليها "محمود.أ.م"، 4 أعوام، و "محمد.أ.م"، عامين، إلى مستشفى الفشن المركزي، مصابين بمغص، واشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة، بمنزلهم بإحدى قرى مركز ببا.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسمم غذائي بني سويف مركز ببا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟