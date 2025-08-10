حقيقة وفاة مريض بسبب عدم توفير سرير عناية مركزة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة في سوهاج، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة مريض بعد ساعات من عدم تمكن أسرته من توفير سرير عناية مركزة له في مستشفيات المحافظة.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـمصراوي، أن مستشفى طهطا العام وفر سرير عناية مركزة للحالة لأكثر من ساعتين، إلا أن نقل المريض لم يتم رغم إبلاغ أسرته والتنسيق معهم لإنقاذه.

وأشار المصدر إلى أن بعض مرافقي المريض دخلوا في مشادة مع أطباء مستشفى سوهاج الجامعي عندما تم نقل المريض إليه، بينما قام أحدهم بالتصوير أمام نقطة إسعاف بالمحافظة مدعيًا أن سيارات الإسعاف ترفض التحرك معه لنقل المريض.

ولفت المصدر إلى أن هناك تنسيقًا مركزيًا يتم لاستقبال أي مريض في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة سوهاج قد تداولوا منشورًا يزعم وفاة مريض إثر إصابته بجلطة وعدم توفير سرير عناية مركزة له.