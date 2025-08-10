القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل اندلع أمام محطة مترو شبرا الخيمة، وتحديدًا في عدد من المحلات التجارية والباكيات التي امتدت منها النيران إلى محل كشري شهير وعدة أكشاك مجاورة.

دفعت الأجهزة الأمنية بـ 7 سيارات إطفاء، نجحت في محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، بينما تعمل فرق الإطفاء حاليًا على تبريد الموقع بشكل كامل لضمان عدم تجدد النيران.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، منهم سيدة تعرضت لحروق، وثلاثة آخرين أصيبوا بحالات اختناق، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج. فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا مكثفًا للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

من جهتها، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن توقف حركة القطارات في محطة شبرا الخيمة في الاتجاهين. وأوضحت الشركة أن الدخان الكثيف المتصاعد من الحريق حجب الرؤية عن السائقين، مما استدعى إخلاء المحطة من الركاب حفاظًا على سلامتهم. وأكدت الشركة أن حركة القطارات تعمل بشكل طبيعي من محطة المنيب حتى محطة كلية الزراعة، مشيرة إلى أن الخدمة ستعود لطبيعتها في محطة شبرا الخيمة فور السيطرة الكاملة على الحريق وتأمين الموقع.

