بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات رؤساء المباحث في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حركة تنقلات رؤساء مباحث الأقسام، والمراكز على مستوى المحافظة التي تقدم بها اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن.

وتضمنت الحركة تكليف الرائد إسلام القرضاوي، للعمل رئيسًا لمباحث قسم بندر شرطة دسوق، الرائد مصطفى حامد، رئيسًا لمباحث مركز الحامول، والرائد عمر غريب، للعمل رئيسًا لمباحث مركز بيلا، والرائد أحمد خفاجي، للعمل رئيسًا لمباحث قسم ثان كفر الشيخ، والرائد محمد أبو شعيشع، رئيسًا لمباحث قسم أول كفر الشيخ، والرائد محمد كرم رئيسًا لمباحث مركز الرياض.

والإبقاء على كل من في أماكنهم، وهم: الرائد فؤاد الفقي للعمل رئيسًا لمباحث مركز دسوق، والرائد عمر أبو السعود، رئيسًا لمباحث مركز قلين، والرائد محمد عاطف، رئيسًا لمباحث سيدي سالم، والرائد محمد يوسف، للعمل رئيسًا لمباحث بندر بيلا، والمقدم محمد هاني رئيسًا لمباحث مركز كفر الشيخ.