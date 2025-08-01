إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، اليوم الجمعة، إثر تناولهم وجبة أرز ولحم فاسدة، داخل منزل الأسرة بإحدى قرى مركز بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "محمد.ح.أ"، 30 عامًا، و زوجته "ولاء.ع.ع"، 25 عامًا، و أبنائهما "ياسين "، 6 أعوام، و "عبدالله"، 3 أعوام، إلى المستشفى، مصابين بمغص و قيء، واشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة أرز ولحم فاسدة، بمنزلهم بإحدى قرى مركز بني سويف.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.