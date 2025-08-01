بعصي الأجداد.. التحطيب يزين ختام مولد "سلطان الصعيد" (فيديو وصور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

في مشهد يجسد عراقة الموروث الشعبي في صعيد مصر، شهدت مدينة أبوتيج بأسيوط عروضًا حية لفن التحطيب، لتكون مسك الختام للاحتفالات السنوية بمولد العارف بالله أحمد الفرغل، الملقب بـ "سلطان الصعيد".

وسط حلقات الذكر والإنشاد، تبادل رجال وشباب العصي في ساحات المبارزة التي أُقيمت على مقربة من مسجد وضريح "السلطان الفرغل".

شارك في هذه العروض مختلف الأعمار في استعراض للمهارة والقوة، وسط تشجيع وحماس كبير من آلاف الزوار والمحبين الذين احتشدوا لمتابعة الفعالية.

وامتدت مظاهر الاحتفال لتشمل أرجاء المدينة، حيث تجمع محبو آل البيت للمشاركة في الليلة الختامية التي تختتم فعالياتها اليوم الخميس.

وتُعد هذه المناسبة السنوية ملتقى ثقافيًا واجتماعيًا يعكس تجذر التقاليد الصوفية والشعبية في وجدان أهالي الصعيد.

يُذكر أن الإمام الفرغل، الذي ينحدر نسبه من آل البيت، وُلد في القرن التاسع الهجري وعاش بمدينة أبوتيج. ويعد ضريحه، الواقع بالقرب من نهر النيل، أحد أبرز المزارات الدينية في صعيد مصر، ويقصده الزوار من مختلف المحافظات.