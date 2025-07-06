جنوب سيناء – رضا السيد:

أعرب طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء، عن سعادتهم بسهولة أسئلة مادة الرياضيات البحتة، التي أدوها اليوم الأحد، وسط تشديدات أمنية مكثفة في محيط اللجان، لمدة ساعتين بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر صباحًا.

قال الطالب محمود أحمد، بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء، إن الأسئلة جاءت سهلة ومناسبة لجميع المستويات، ولكنها كانت تحتاج إلى وقت إضافي.

وأكدت الطالبة منة محمود، بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء، أن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط، ولكنها لم تخلو من بعض النقاط التي تحتاج إلى تفكير، ولكنها في المجمع مناسبة لجميع المستويات.

ومن جانبه، قال عادل عتللم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن أوراق الأسئلة والإجابة وصلت اللجان في موعدها، وبدأت اللجان في موعدها المحدد، وجرى متابعتها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والتأكيد على ورؤساء اللجان باتباع التعليمات الواردة من الوزارة، وضرورة التدقيق الشديد عند توزيع أوراق الاجابة وكذلك البابل شيت، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.

وأكد أنه لم يجري رصد أي مخالفات داخل اللجان منذ بداية الامتحانات وحتى اليوم، وجميع اللجان تسودها الهدوء والانتظام، وعدم السماح بالغش والتصدي له بكل حزم.