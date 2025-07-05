إعلان الرموز الانتخابية لـ9 مرشحين لمجلس الشيوخ في الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

اعتمدت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، اليوم السبت، الرموز الانتخابية الرسمية لـ9 مرشحين تقدموا بأوراقهم على النظام الفردي بمحافظة الإسكندرية خلال أول أيام التقديم.

وجاءت الرموز الانتخابية المخصصة لكل مرشح من الذين تقدموا في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح، على النحو التالي:

- عمر خميس الغنيمي، حزب مستقبل وطن، رمز الكتاب

- عبدالله سعدواي ضيف الله، حزب مستقبل وطن، رمز السلم

- مصطفى أبو زهرة، حزب مستقبل وطن، رمز القلم

- إيهاب زكريا، حزب الجبهة الوطنية، رمز السيارة

- أحمد سعيد طرمان، حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ

- رجائي عزت، حزب حماة وطن، رمز التاج

- طارق الوكيل، حزب حماة وطن، رمز الماسة

- معتز محمود الحضري، حزب الإصلاح والنهضة، رمز الهاتف المحمول

- رضا النشردي، مستقل، رمز الأسد

ويأتي الإعلان عن الرموز الانتخابية في إطار الاستعدادات التنظيمية التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتابع إجراءات الترشح من خلال غرفة عمليات مركزية تربط جميع المحاكم الابتدائية، لضمان سير العملية وفق الجدول الزمني المحدد.

ومن المقرر أن تستمر فترة تلقي الطلبات حتى يوم الخميس المقبل، على أن تخضع جميع الطلبات للفحص القانوني والطبي، وفقًا للضوابط المعلنة من الهيئة.

وكانت بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، تلقي وفحص طلبات الترشح بنظامي الفردي والقائمة، من خلال المحاكم الابتدائية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، على أن يستمر تقديم الطلبات حتى الخميس المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في الثانية ظهرًا.

وتتابع الهيئة سير العملية من خلال غرفة عمليات مركزية، تعمل على مدار الساعة لضمان انتظام الإجراءات وسرعة فحص الطلبات.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي سابق عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وكشف عن تفاصيل الترشح ومواعيد الاقتراع.

وبحسب ما أعلنته الهيئة، فقد تم تجهيز 27 محكمة ابتدائية لتلقي الطلبات، وتشكيل لجان مختصة برئاسة قضاة من الفئة (أ)، وعضوية قاضيين وممثل عن وزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة.

وباشرت مراكز التحاليل والفحوصات الطبية المعتمدة، والموزعة على مستوى الجمهورية، أعمالها في استقبال المرشحين وإجراء الفحوصات اللازمة، وذلك من خلال 36 لجنة طبية و26 معملًا تابعًا لوزارة الصحة، تنفيذًا لما نصّت عليه قرارات الهيئة.