إعلان

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية بلقس -صور

08:25 م السبت 05 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية بلقس (5)
  • عرض 5 صورة
    محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية بلقس (4)
  • عرض 5 صورة
    محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية بلقس (2)
  • عرض 5 صورة
    محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية بلقس (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملة إزالة مكبرة بقرية بلقس بمركز قليوب بحضور القيادات الامنيه والتنفيذيه بالمحافظه، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

أسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعدٍ على حرم الري والصرف الصحي بمساحة تجاوزت 22 قيراطًا، إلى جانب إزالة 3 هناجر مخالفة أُقيمت على أراضٍ زراعية بمساحة 1600 متر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن.

وأكد المحافظ أن الدولة جادة في التصدي لكافة أشكال التعديات خصوصا التعديات على الرقعة الزراعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية التعديات على الأراضي الزراعية حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية بلقس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي
شديد الحرارة واضطراب الملاحة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)