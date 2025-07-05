محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية بلقس -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملة إزالة مكبرة بقرية بلقس بمركز قليوب بحضور القيادات الامنيه والتنفيذيه بالمحافظه، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

أسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعدٍ على حرم الري والصرف الصحي بمساحة تجاوزت 22 قيراطًا، إلى جانب إزالة 3 هناجر مخالفة أُقيمت على أراضٍ زراعية بمساحة 1600 متر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن.

وأكد المحافظ أن الدولة جادة في التصدي لكافة أشكال التعديات خصوصا التعديات على الرقعة الزراعية.