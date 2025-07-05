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8 مرشحين يتقدمون لانتخابات الشيوخ بالمنيا في اليوم الأول للترشح

07:02 م السبت 05 يوليو 2025

8 مرشحين يتقدمون لانتخابات الشيوخ بالمنيا في اليوم

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المنيا- جمال محمد:

أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة المنيا الابتدائية، أبواب أول يوم للترشح في تمام الخامسة عصراً من اليوم السبت.

وأسفرت عملية تلقي أوراق الترشح خلال اليوم الأول عن تقدم 8 مرشحين بأوراق ترشحهم.

وجاء ذلك تحت إشراف المستشار أسامة عبدالمنعم رئيس محكمة المنيا الابتدائية ورئيس اللجنة، والمستشار شعبان مغربي مساعد رئيس المحكمة، والمستشار محمد عقر مدير إدارة التنفيذ بالمحكمة .

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة طلبات المرشحين حتى يوم 10 يوليو من التاسعة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً، ماعدا يوم الخميس حتى الثانية ظهراً، وهو اليوم الأخير للترشح.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أن التصويت في الداخل لانتخابات مجلس الشيوخ سيُجرى يومي الأحد والإثنين، الموافقين 4 و5 أغسطس 2025، وسط إجراءات تنظيمية ولوجستية مشددة، بينما تُعقد الانتخابات داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة.

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