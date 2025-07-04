رانيا فريد شوقي: والدي غيّر قوانين الفن.. والضحك رسالة إنسانية -فيديو

أسيوط - محمود عجمي:

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي أن والدها، الفنان الراحل فريد شوقي، كان له دور محوري في تغيير مفاهيم الفن وقوانينه، مشيرة إلى أن الفن بالنسبة لها ليس مجرد وسيلة ترفيه، بل رسالة إنسانية تحمل في طياتها قدرة على التخفيف من معاناة الناس.

وقالت رانيا، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن "الفن رسالة، حتى لو كانت الرسالة هي إخراج الجمهور من همومه ومشاكله. مجرد أن تضحك الناس وتمنحهم لحظة راحة، فهذا في حد ذاته دور مهم، لأن الضغوط الحياتية قد تكون قاسية، والفن وسيلة لتفريغ هذه الانفعالات".

وعن رؤيتها لدور الفن والمسرح في معالجة القضايا المجتمعية، أوضحت أن "للفن دور كبير جداً في تطوير المجتمع. من خلاله يمكننا اكتشاف طاقات الشباب وتوجيهها بشكل إيجابي، فالفن والرياضة من أهم الوسائل التي تساعد على بناء الإنسان".

وفيما يتعلق بغيابها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، نفت رانيا فريد شوقي هذا الغياب، مؤكدة أنها كانت حاضرة من خلال مشاركتها في مسرحية "روميو وجولييت"، التي حققت نجاحاً كبيراً، كما كشفت عن مشاركتها في عمل درامي جديد من المقرر عرضه في شهر رمضان، إلى جانب الفنانتين ياسمين صبري وروجينا.

واختتمت حديثها قائلة: "أنا أبحث دائماً عن الدور الجيد الذي يضيف لي ويصل إلى الناس، فاختيار العمل المناسب هو ما يصنع الفارق".

أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تشهد مساء اليوم الجمعة حدثًا ثقافيًا استثنائيًا، يتمثل في استضافة حفل ختام الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو اللامركزية الثقافية، وتؤكد أن الفنون رسالة وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا.

ويُقام الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً على مسرح قصر ثقافة أسيوط بحي غرب، بحضور نخبة من نجوم المسرح والفن المصري، يتقدمهم الفنان القدير محمد رياض، رئيس المهرجان، واللواء دكتور خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج عادل عبده، مدير المهرجان، إلى جانب عدد من الفنانين والإعلاميين البارزين، منهم الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان ميدو عادل، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان ضياء عبدالخالق، والدكتور حسام عطا، والدكتور أحمد مجاهد، والمخرج الكبير خالد جلال، والمخرج نادر صلاح الدين، والكاتب وليد يوسف، وسط حضور جماهيري واسع.

وأكد المحافظ أن استضافة أسيوط لهذا الحدث الفني الكبير لأول مرة خارج العاصمة يُعد فخرًا لأبناء الصعيد، وفرصة حقيقية لتعزيز الحراك الثقافي في المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية وزارة الثقافة في دعم الفنون بمختلف ربوع الوطن، ومد جسور التواصل الثقافي بين القاهرة والمحافظات.

ويبدأ الحفل باستقبال الضيوف على السجادة الحمراء "ريد كاربت" في أجواء احتفالية، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، التي تستعرض فقرات التكريم والعروض الافتتاحية، ويتضمن البرنامج كلمات ترحيبية وتكريم عدد من الرموز الفنية والكوادر الثقافية التي ساهمت في إنجاح الورش والفعاليات التحضيرية للمهرجان.

ومن بين المكرمين: الفنان خالد أبو ضيف عن ورشة التمثيل، والمخرج أسامة عبدالرؤوف عن ورشة الإخراج، والكاتب حسام عبدالعزيز عن ورشة الكتابة المسرحية، والفنان ضياء عبدالخالق، والدكتور حسام عطا عن إدارة الندوات، بالإضافة إلى تكريم الدكتور جمال عبدالناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وخالد خليل، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، إلى جانب تكريم خاص للكاتب الكبير درويش الأسيوطي، أحد أبرز رموز المسرح في المحافظة.

ويُختتم الحفل بعرض مسرحي مميز بعنوان "حاجة تخوف"، من إخراج المخرج الكبير خالد جلال، وهو العرض الحائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ويُعد بمثابة هدية فنية راقية لجمهور أسيوط في هذه الليلة التاريخية.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن المهرجان، الذي تنظمه وزارة الثقافة، يُعد منصة سنوية لعرض حصاد الحركة المسرحية المصرية في مختلف جهاتها ومؤسساتها، سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص أو المسرح الجامعي أو الفرق الحرة والهواة، ويهدف إلى دعم وتشجيع الفنانين وتحفيز الإبداع المسرحي بما يعكس عراقة وتنوع المسرح المصري ويُسهم في إعادة إحياء ريادته.