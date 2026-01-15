بهذه الطريقة.. وائل عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد شقيقته "ياسمين"

احتفل الفنان وائل عبدالعزيز، بعيد ميلاد شقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز الذي يوافق غدا الجمعة 16 يناير الجاري.

ونشر وائل عبدالعزيز، مقطع فيديو يجمعه بها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد النونة بكرة".

ويشارك وائل عبدالعزيز في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان".

مسلسل "وننسى اللي كان" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويخوض بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.