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مأساة مزدوجة فى الأقصر.. النيل يبتلع شابًا والترعة تودي بحياة طفل

08:40 م الجمعة 04 يوليو 2025

النيل يبتلع شابًا والترعة تودي بحياة طفل

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الأقصر - محمد محروس:


شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حالتي غرق لشاب وطفل فى واقعتين منفصلتين، أثناء استحمامهما بنهر النيل وترعة الكلابية هربًا من حرارة الجو بمنطقتي القرنة والحبيل.


تلقى اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن مصرع الشاب "مروان سيد مكي" 22 عاما، مقيم القرنة بالبر الغربي، لفظ أنفاسه الأخيرة في مياه نهر النيل قرب محور اللواء سمير فرج.


وتواصل قوات الإنقاذ النهري بقسم شرطة المسطحات المائية بالأقصر البحث عن جثمان الشاب الذي غرق مساء اليوم الجمعة.


وكانت فرق الإنقاذ النهري، عثرت على جثة الطفل النوبي سالم عبد المنعم 12 عاما، الذي غرق في مياه ترعة الكلابية أسفل كوبرى الحبيل بالأقصر أثناء السباحة في المياه هربا من حرارة الجو.



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الأقصر غرق شاب مديرية أمن الأقصر
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