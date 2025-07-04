إجراء 231 قسطرة قلبية للمرضى بمستشفى ميت غمر خلال 6 أشهر

الدقهلية ـ رامي محمود:



أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تحقيق مستشفى ميت غمر العام انجازًا جديدًا في مجال خدمات القسطرة القلبية، حيث بلغ عدد الحالات التي تم التعامل معها 231 حالة خلال النصف الأول من العام 2025، وذلك ضمن جهود المديرية في تقليل قوائم الانتظار وتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.



وأوضح "مدكور" في تصريحات صحفية اليوم الحمعة، أن المستشفى تمكن خلال هذه الفترة من إجراء 155 حالة من قوائم الانتظار، إلى جانب التعامل مع 76 حالة طوارئ تم استقبالها بشكل فوري، مما يعكس كفاءة الطاقم الطبي وجاهزية البنية التحتية للمستشفى لتقديم خدمات متقدمة في هذا التخصص الدقيق.



ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن النتائج المتحققة في قسم القسطرة القلبية بمستشفى ميت غمر تعكس حرص المديرية على دعم وحدات التخصصات الدقيقة، و تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الصحة بشأن تسريع وتيرة إجراء العمليات الحرجة وتقليص زمن الانتظار، لا سيما في التخصصات الحيوية مثل أمراض القلب.



وشهدت الأشهر الأخيرة تنوعا ملحوظًا في الأداء يُبرز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، ففي شهر يناير تم تنفيذ 37 حالة (24 من قوائم الانتظار و13 طارئة)، تلاها شهر فبراير بـ 36 حالة (24 قائمة و12 طارئة)، فيما سجل شهر مارس 39 حالة (15 قائمة و24 طارئة)، ث كما تم إجراء 34 حالة فى إبريل (19 من قوائم الانتظار و15 طارئة)، بينما ارتفع الإنجاز في مايو ويونيو ليصل إلى 47 حالة في مايو (31 قائمة و16 طارئة)، و38 حالة في يونيو (25 قائمة و13 طارئة)،



وتوجّه "مدكور" بالشكر لإدارة المستشفى على الجهد المبذول، مثمنًا دور كل من: الدكتور أحمد سليمان، مدير المستشفى الدكتور محمد أحمد شرف الدين، نائب مدير المستشفى ومسؤول قوائم الانتظار الأستاذة رحمة عبد الجاني، منسق قوائم الانتظار على المتابعة المستمرة والتنفيذ الدقيق للبروتوكولات العلاجية، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق للحفاظ على هذا الأداء المتميز.





