"الميكروباص بقى خردة".. إصابة 16 شخصًا في حادث انقلاب بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب 16 شخصًا، صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق دشلوط – الفرافرة، بنطاق مركز ديروط بمحافظة أسيوط.



وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير ووجود عدد من المصابين على الطريق الصحراوي.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 130 بطريق ديروط – الفرافرة، داخل نطاق محافظة الوادي الجديد.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.