مأساة في ترعة سرابيوم.. حاول البحث عن ابن خاله المفقود فلحق به غرقًا

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

في حادث مأساوي فاقم من أحزان أهالي قرية سرابيوم بمركز فايد، لقي شاب مصرعه غرقًا في مياه الترعة المحلية أثناء مشاركته في البحث عن ابن خاله المفقود في المكان ذاته منذ عدة أيام، لتتحول مهمة البحث إلى فاجعة مزدوجة.

تشير التفاصيل الأولية إلى أن الشاب "مؤمن"، البالغ من العمر 18 عامًا، قرر النزول إلى مياه ترعة سرابيوم للمساهمة في جهود البحث عن قريبه، الذي اختفى قبل أيام في ظروف غامضة.

ووفقًا لشهود عيان، جرف التيار المائي الشاب أثناء محاولته البحث، مما أدى إلى غرقه.

فور تلقي البلاغ، انتقلت فرق الإنقاذ النهري بالإسماعيلية إلى موقع الحادث، حيث بدأت عمليات البحث لانتشال جثمان الضحية الثانية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فايد.

وتسود حالة من الحزن الشديد في القرية، وسط مطالبات من الأهالي بتكثيف عمليات تمشيط الترعة للعثور على الشابين، وإنهاء حالة الترقب والقلق التي تعيشها المنطقة بعد أن فقدت اثنين من أبنائها في ظروف مأساوية.