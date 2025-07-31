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صحة المنيا تنقذ مُسنًا عمره 110 سنة بجراحة دقيقة.. ما القصة؟

07:29 م الخميس 31 يوليه 2025
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    صحة المنيا تنقذ مُسنًا عمره 110 سنة بجراحة دقيقة (3)
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    صحة المنيا تنقذ مُسنًا عمره 110 سنة بجراحة دقيقة (2)
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المنيا - جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، نجاح فريق طبي بمستشفى صدر المنيا في إجراء جراحة دقيقة لإنقاذ حياة مُسن يبلغ من العمر 110 أعوام، بعد تعرضه لكسر معقد إثر سقوطه.

وفقًا لبيان المديرية، كشفت الفحوصات عن إصابة المُسن بكسر متفتت بأعلى عظمة الفخذ اليسرى، مما استدعى تدخلًا عاجلًا. وقام الفريق الطبي بتثبيت الكسر جراحيًا باستخدام مسمار نخاعي تشابكي.

عقب الجراحة، نُقل المريض إلى العناية المركزة للمتابعة، حيث تماثل للشفاء بشكل كامل وغادر المستشفى في حالة صحية جيدة.

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