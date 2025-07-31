المنيا-جمال محمد:



أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تشغيل عدد من المجمعات الحكومية بالقرى يوم السبت القادم 2 أغسطس 2025، وذلك لصرف مستحقات أصحاب المعاشات، بالتعاون مع هيئة البريد المصري، وسيتم فتح وتشغيل مكاتب البريد داخل هذه المجمعات الحكومية خصيصًا في هذا اليوم.



وأوضح المحافظ أن المجمعات التي ستعمل يوم السبت لصرف المعاشات من خلال مكاتب البريد تشمل:

• مجمع خدمات أبيوها

• مجمع خدمات كفر خزام

• مجمع خدمات بني حرام

• مجمع خدمات الشيخ مسعود

• مجمع خدمات بني عامر

• مجمع خدمات قلندول

• مجمع خدمات بني حسن الشروق

• مجمع خدمات الروضة

• مجمع خدمات شم البحرية



وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين المستحقين على مستحقاتهم بسهولة وفي أقرب نقطة خدمة لهم، خاصة في القرى والمناطق الريفية، مشيرًا إلى أن تشغيل مكاتب البريد داخل مجمعات الخدمات الحكومية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية وتقريب الخدمات من المواطنين.



وشدد كدواني على المتابعة الميدانية لتطبيق القرار، والتنسيق الكامل مع هيئة البريد لتأمين وتيسير عمليات الصرف، وضمان انتظام العمل وتوفير الأجواء المناسبة داخل المجمعات لاستقبال المواطنين، خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

