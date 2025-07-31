أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم للخزان الأرضي بمحطة مرشحات منقباد، وذلك ضمن الخطة الدورية والسنوية لصيانة وغسيل الخزانات الأرضية.

وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال ستتسبب في انقطاع المياه عن منطقتي المدينة الصناعية و140 عمارة، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025، وحتى الساعة الثامنة صباحًا من يوم الاثنين الموافق 4 أغسطس 2025.

وناشدت الشركة المواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة باتخاذ التدابير اللازمة وتخزين كميات كافية من المياه لتلبية احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع. كما أكدت استعدادها الكامل لتلقي أي بلاغات أو طلبات لتوفير سيارات مياه من خلال قنوات التواصل التالية:

- الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي

- رقم المحمول: 01280733990

- واتساب: 01206179891

- الصفحة الرسمية على فيسبوك

- الموقع الإلكتروني: هنا

- تطبيق الهاتف المحمول

- نظام CMS لتلقي الشكاوى الإلكترونية

وأكدت الشركة حرصها على سرعة الاستجابة لأي بلاغات طارئة وضمان توفير المياه للمواطنين خلال فترة الصيانة.