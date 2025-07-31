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السيطرة على حريق في شقة سكنية بالسويس

02:55 م الخميس 31 يوليو 2025
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    تصاعد ألسنة اللهب
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    أدخنة تتصاعد من الشرفة
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    الدخان الاسود الكثيف والنار تتصاعد من شرفة الشقة
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السويس- حسام الدين أحمد:

سيطرت الحماية المدنية في السويس على حريق نشب في شقة سكنية بحي عتاقة، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا من المواطنين يفيد رؤيتهم لألسنة اللهب تتصاعد من شقة مواجهة لمركز طبي التوفيقية، وعلى الفور وجه مدير الحماية المدنية سيارتين إطفاء لموقع البلاغ.

وأفادت المعاينة أن الحريق نشب في شقة بالطابق الثالث بعمارة سكنية بمنطقة التوفيقية مطلة على الشارع الرئيس والمركز الطبي، وأن أحد أفراد الأسرة كان داخل الشقة وقع حدوث الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخراجه.

أخمد رجال الإطفاء النيران قبل امتدادها لباقي الشقة أو الشقق المجاورة بالعقار، بينما أتت النيران على محتويات غرفة النوم بالكامل، ويرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي نشب في أحد الأجهزة وامتد إلى الستار، ومنها إلى أثاث الغرفة.




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حريق شقة السويس
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