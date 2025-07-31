رصاص غامض ينهي حياة سيدة داخل منزلها في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:



لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، بعدة طلقات نارية داخل منزلها في قرية الحجيرات، مركز قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.



جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمقتل سيدة بطلقات نارية داخل قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.



وتبين مصرع ح، تبلغ من العمر 40 عامًا، بها إصابات عدة طلقات نارية، داخل منزلها في ظروف غامضة بقرية الحجيرات مركز قنا.



تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.





