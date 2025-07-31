الدقهلية- رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جولة مفاجئة جديدة إلى مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تابع خلالها سير العمل في غرفة العمليات الرئيسية، وخطوط تلقي شكاوى المواطنين الخاصة بانقطاع أو ضعف المياه بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك للمرة الثانيه بعد زيارته الاولى واكتشافه تدني مستوى الخدمة وتجاهل شكاوى المواطنين.رافق المحافظ خلال الجولة المهندس خالد نصر رئيس مجلس الإدارة ، حيث تابع المحافظ منظومة الخط الساخن وبوابة الشكاوى الإلكترونية، واطلع على آلية التعامل مع الشكاوي ومعدل الاستجابة لها.

وحرص محافظ الدقهلية على الوقوف بنفسه على أداء فرق العمل وسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية.

كما تفقد محافظ الدقهلية أعمال مركز البيانات "الداتا سنتر"، الذي يُعد نقطة الربط الأساسية بين جميع المناطق التابعة للشركة وغرفة العمليات، مشيدًا بجهود فريق العمل وقدرته على رصد الأعطال والشكاوى الواردة بدقة وسرعة، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة مياه الشرب بالمحافظة.

وأثنى المحافظ خلال جولته على معدلات الأداء المتميزة للعاملين في الخط الساخن وبوابة الشكاوي، مشيرًا إلى أن ما لمسه من جدية واستجابة فورية يعكس حرص الجميع على أداء المهام الموكلة إليهم بكل أمانة وكفاءة، بما ينعكس إيجاباً على أداء الخدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن جولاته الميدانية مستمرة لمتابعة منظومة المرافق والخدمات في كافة القطاعات، وشدد على أهمية تعزيز ثقافة العمل الميداني والرقابة الآنية لضمان تقديم خدمة لائقة ومتميزة لأبناء محافظة الدقهلية.