مجمع الإسماعيلية الطبي: نجاح زراعة صمام أورطي بتقنية TAVI (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية، عن نجاح إجراء عملية زراعة صمام أورطي بالقسطرة (TAVI)، لمريض كان يعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي أدى إلى تدهور حالته الصحية.

ونظرًا لخطورة إجراء جراحة قلب مفتوح للمريض، قرر الفريق الطبي اللجوء إلى تقنية TAVI، وهي تدخل طبي دقيق يتم عبر القسطرة دون الحاجة إلى تدخل جراحي تقليدي.

قاد العملية الدكتور ياسر صادق، استشاري زراعة الصمامات بالقسطرة، بمشاركة فريق طبي متكامل من أقسام القلب والتخدير والتمريض، حيث تكلل الإجراء بالنجاح وبدأت حالة المريض في التحسن.

ويعد هذا الإجراء هو رقم 47 من نوعه الذي يجريه المجمع بنجاح، بتكلفة رمزية للمريض المؤمن عليه لا تتجاوز 450 جنيهًا، بينما تتخطى تكلفتها في القطاع الخاص حاجز المليون جنيه، مما يعكس دور منظومة التأمين الصحي الشامل.