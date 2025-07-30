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ضبط محطتي وقود استولتا على 5 أطنان بنزين بالإسكندرية

03:52 م الأربعاء 30 يوليه 2025

ضبط محطتي وقود

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الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، محطتي وقود جمّعتا أكثر من 5 آلاف لتر من البنزين، وذلك خلال حملة مكثفة على محطات الوقود والأسواق.

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية نفذت حملات رقابية، وأسفرت عن ضبط محطة تموين سيارات جمعت 4,333 لترًا من بنزين 92، ومحطة وقود أخرى جمعت 1,319 لترًا من بنزين 80، وبلغ إجمالي الكميات المضبوطة 5 آلاف و652 لترًا.

وأضاف أن الحملة شملت تحرير محضر لحيازة 23 عبوة زيوت سيارات بدون فواتير دالة على الحيازة، وسحب عينة منها للتحليل، إلى جانب تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أعلى من الرسمي، ومحاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، وعدم حمل شهادة صحية.

ووجّه المهندس السيد حرز الله، وكيل الوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، مع استمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق.

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ضبط محطتي وقود الاستيلاء علي بنزين الإسكندرية
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