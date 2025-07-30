السويس- حسام الدين أحمد:



سجل ميناء سفاجا بالبحر الأحمر، مرور أول شحنة ضمن التجربة التشغيلية للممر التجاري الإقليمي الجديد متعدد الوسائط الذي يربط بين موانئ مصر والسعودية والعراق.



وجاءت عملية التشغيل التجريبي للخط في خطوة تعكس الدور الاستراتيجي للميناء في منظومة التجارة الإقليمية والدولية، حيث انطلقت الشحنة من القاهرة عبر شبكة الطرق القومية الحديثة التي تربط المحافظات المصرية بالموانئ البحرية، مرورًا بميناء سفاجا.



وأبحرت السفينة من ميناء سفاجا إلى ميناء نيوم السعودي عبر البحر الأحمر، ثم استكملت الشاحنات رحلتها برا حتى مدينة أربيل العراقية، ما أسهم في خفض زمن النقل بأكثر من 50% مقارنة بالمسارات التقليدية.



ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، الذي شدد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتجارة البينية، ودعم جهود تطوير ميناء سفاجا وتحويله إلى مركز لوجستي متكامل يخدم حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.



وتابع اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مراحل تنفيذ المشروع التجريبي خطوة بخطوة، موجّهًا بضرورة رفع كفاءة الخدمات بالميناء وضمان انسيابية حركة الشحن، بما يعكس التزام الهيئة بمواكبة التوجهات الوطنية لتطوير الموانئ المصرية.



ويجسد نجاح هذه التجربة ثمرة التكامل بين البنية التحتية الحديثة، خاصة شبكة الطرق السريعة، وجهود التطوير المستمرة للميناء، ما يعزز مكانة ميناء سفاجا كبوابة استراتيجية للتجارة الإقليمية والدولية.







