محافظ المنيا يٌهنئ اللواء حاتم حسن بتوليه مهام منصبه مديرا للأمن- صور



المنيا- جمال محمد:

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بزيارة إلى مديرية أمن المنيا، لتقديم التهنئة إلى اللواء حاتم حسن، بمناسبة توليه منصب مدير أمن المنيا، متمنيًا له دوام التوفيق في أداء مهامه، ومواصلة جهود حفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حماية الأرواح والممتلكات، والتصدي لكافة أشكال الجريمة، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين المحافظة ومديرية الأمن في تنفيذ خطط التنمية، وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

ومن جانبه، أعرب اللواء حاتم حسن عن تقديره لهذه الزيارة، مشيرًا إلى أن مديرية الأمن ستواصل العمل بكل جدية لتعزيز الأمن والأمان، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة بمحافظة المنيا.