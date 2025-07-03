ماذا فعلت الإسكندرية لحماية المصطافين؟(صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أنهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لرفع كفاءة المنقذين بالشواطئ، بالتعاون مع القوات البحرية المصرية، ضمن خطة متكاملة لتأمين روّاد البحر وتحسين منظومة الإنقاذ خلال موسم الصيف.

شملت المرحلة الأولى تنفيذ ثلاث دورات تدريبية، بإجمالي 60 ساعة تدريبية لكل دورة، استفاد منها 60 منقذًا جرى تأهيلهم نظريًا وعمليًا، عبر اختبارات سباحة لمسافات طويلة تتراوح بين 200 إلى 400 متر، وتمارين على الإسعافات الأولية لحالات النزيف، وفقدان الوعي، والكسور، والغرق، بالإضافة إلى كشف طبي شامل لضمان الجاهزية البدنية والصحية.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، تبدأ المرحلة الثانية من البرنامج يوم 12 يوليو الجاري، وتتضمن ثلاث دورات تدريبية إضافية لاستكمال تدريب المنقذين المنتشرين على شواطئ المدينة، من أجل الوصول إلى تغطية إنقاذية شاملة ومؤهلة.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف التنبيه على جميع مستأجري الشواطئ بضرورة توفير منقذ لكل 75 مترًا من الشاطئ، مع التشديد على تواجدهم في المواقع المحددة على مدار ساعات العمل.

وحذّرت الإدارة من أن أي تقصير في الالتزام بتلك المعايير سيقابل بإجراءات قانونية صارمة، قد تصل إلى فسخ التعاقد أو توقيع غرامات، لضمان سلامة المصطافين وتحقيق أعلى مستويات الأمان على شواطئ الإسكندرية.