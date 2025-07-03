إعلان

ماذا فعلت الإسكندرية لحماية المصطافين؟(صور)

09:13 م الخميس 03 يوليو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تدريب منقذين شواطئ الإسكندرية (5)
  • عرض 10 صورة
    تدريب منقذين شواطئ الإسكندرية (9)
  • عرض 10 صورة
    تدريب منقذين شواطئ الإسكندرية (7)
  • عرض 10 صورة
    تدريب منقذين شواطئ الإسكندرية (8)
  • عرض 10 صورة
    تدريب منقذين شواطئ الإسكندرية (4)
  • عرض 10 صورة
    تدريب منقذين شواطئ الإسكندرية (3)
  • عرض 10 صورة
    تدريب منقذين شواطئ الإسكندرية (2)
  • عرض 10 صورة
    تدريب منقذين شواطئ الإسكندرية (10)
  • عرض 10 صورة
    تدريب منقذين شواطئ الإسكندرية (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أنهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لرفع كفاءة المنقذين بالشواطئ، بالتعاون مع القوات البحرية المصرية، ضمن خطة متكاملة لتأمين روّاد البحر وتحسين منظومة الإنقاذ خلال موسم الصيف.

شملت المرحلة الأولى تنفيذ ثلاث دورات تدريبية، بإجمالي 60 ساعة تدريبية لكل دورة، استفاد منها 60 منقذًا جرى تأهيلهم نظريًا وعمليًا، عبر اختبارات سباحة لمسافات طويلة تتراوح بين 200 إلى 400 متر، وتمارين على الإسعافات الأولية لحالات النزيف، وفقدان الوعي، والكسور، والغرق، بالإضافة إلى كشف طبي شامل لضمان الجاهزية البدنية والصحية.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، تبدأ المرحلة الثانية من البرنامج يوم 12 يوليو الجاري، وتتضمن ثلاث دورات تدريبية إضافية لاستكمال تدريب المنقذين المنتشرين على شواطئ المدينة، من أجل الوصول إلى تغطية إنقاذية شاملة ومؤهلة.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف التنبيه على جميع مستأجري الشواطئ بضرورة توفير منقذ لكل 75 مترًا من الشاطئ، مع التشديد على تواجدهم في المواقع المحددة على مدار ساعات العمل.

وحذّرت الإدارة من أن أي تقصير في الالتزام بتلك المعايير سيقابل بإجراءات قانونية صارمة، قد تصل إلى فسخ التعاقد أو توقيع غرامات، لضمان سلامة المصطافين وتحقيق أعلى مستويات الأمان على شواطئ الإسكندرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الإسكندرية القوات البحرية المصرية حماية المصطافين تدريب المنقذين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

صندوق النقد: دمج مراجعتين من برنامج مصر وانتظار إصلاحات سبتمبر
سببان.. لماذا أجل صندوق النقد المراجعة الخامسة ودمجها بالسادسة؟
احسب إيجارك الجديد.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم وموعد تطبيقها