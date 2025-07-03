ضبط جيم نسائي بالمحلة بعد كشف كاميرات داخل غرفة تبديل الملابس

الغربية - مروة شاهين:

أثارت واقعة صادمة حالة من الغضب بين مرتادات أحد الجيمات النسائية بمنطقة الزراعة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد اكتشاف وجود كاميرات مراقبة داخل غرفة خلع الملابس، في مخالفة صريحة للقانون وانتهاك لخصوصية السيدات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ رسمي تلقته مديرية أمن الغربية، أفادت فيه إحدى الفتيات باكتشافها كاميرات خفية داخل غرفة تبديل الملابس بصالة رياضية مخصصة للسيدات، مؤكدة أنها لاحظت وجودها أثناء تواجدها بالمكان لتلقي دروس سباحة.

وحاول أحد مسؤولي الجيم تهدئة الفتاة، مدعيًا أن الكاميرات غير مفعلة ومغطاة بستارة، إلا أن الفحص الأمني أثبت أن الكاميرات كانت في وضع التشغيل الكامل، وأن التسجيلات كانت قائمة لما يحدث داخل الغرفة المغلقة.

وعلى الفور، تحركت قوة من قسم شرطة ثالث المحلة، وتم ضبط اثنين من العاملين في الصالة الرياضية، كما جرى التحفظ على جهاز تسجيل الكاميرات (DVR)، واقتياد المتهمين إلى ديوان القسم لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف كافة ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات القانونية.

وتُعد هذه الواقعة انتهاكًا خطيرًا للخصوصية، وتخضع للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية، فضلًا عن الأثر النفسي البالغ الذي قد يُخلفه مثل هذا الحادث على الضحايا.