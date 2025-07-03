ضبط 700 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملات بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

واصلت اللجان المشتركة من جهاز حماية المستهلك، ومديريات التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق بمحافظة أسوان، للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

وفي هذا الإطار، وبناءً على معلومات واردة إلى إدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك بوجود مخزن غير مرخص يقوم بتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية تمهيدًا لطرحها في الأسواق، شُكلت لجنة برئاسة أحمد عبد القادر وسيد فواز مأموري الضبط القضائي، وبمشاركة مفتش الصحة شريف أشرف، ورئيس مكتب رخص المحلات علي عبد الله.

وخلال الحملة، تم ضبط المسؤول عن المخزن الكائن بمدينة كوم أمبو، والتحفظ على نحو 700 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت مشروبات غازية وعصائر وبسكويت ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية. وبمواجهة المتهم، أقر بإدارة المخزن بدون ترخيص، وحيازة المضبوطات بغرض بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشميع المخزن، وتحرير محضر جنح اقتصادية، مع عرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ القرار بشأن إعدام المضبوطات.

في السياق ذاته، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، برئاسة طه حسين، حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق بالتعاون مع الجهات الرقابية وشرطة المرافق. أسفرت الحملة عن تحرير 21 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات بيئية، وذبح خارج المجازر الحكومية، وبيع لحوم فاسدة، وعدم وجود شهادات صحية، فضلاً عن رصد أنشطة تُدار بدون تراخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان وصول سلع آمنة للمواطنين.





