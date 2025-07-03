إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف

أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات على الطريق الزراعي أمام مدرسة كمال بدران، في اتجاه مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن توقف مؤقت في حركة المرور ورفع حالة الطوارئ بمرفق الإسعاف.



وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين ثلاث سيارات بالطريق المشار إليه، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبحسب المعاينة الأولية، فإن التصادم تسبب في إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت مصادر طبية أن الإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات وكسور، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لعودة حركة السير إلى طبيعتها، وسط تواجد مكثف من رجال المرور لتسيير الحركة وتنظيم الطريق.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث، للوقوف على أسبابه وظروف وقوعه، فيما تواصل الجهات المعنية المتابعة لحين استقرار حالة المصابين.





