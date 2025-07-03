مصرع 2 وإصابة 9 في انفجار داخل مصنع أدوات صحية بالدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:

شهدت قرية سلكا التابعة لمركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، حادثًا مأساويًا إثر انفجار خزان ضغط هواء داخل غرفة الرش بمصنع لإنتاج البانيو والأدوات الصحية، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة.

تلقى اللواء د. حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى العميد هيثم منصور، مأمور مركز شرطة المنصورة، يفيد بوقوع انفجار داخل مصنع للأدوات الصحية بقرية سلطان.

انتقل مدير الأمن وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومسؤولو مجلس المدينة وشركات المرافق والتضامن الاجتماعي إلى موقع الحادث، لمتابعة الموقف والتعامل مع تداعيات الانفجار.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الانفجار نجم عن خزان ضغط هواء بغرفة الرش داخل المصنع، ما تسبب في وفاة شخصين على الفور، بالإضافة إلى إصابة 9 آخرين بإصابات متنوعة.

تم نقل 8 من المصابين إلى مستشفى أجا المركزي، بينما نُقلت حالة واحدة إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، كما أودعت جثتا المتوفيين بثلاجة ذات المستشفى لحين إنهاء الإجراءات القانونية بإشراف النيابة العامة.