ورشة تفاعلية للأطفال بمتحف شرم الشيخ لاكتشاف طقوس الطعام بمصر القديمة

جنوب سيناء – رضا السيد:

واصلت إدارة متحف شرم الشيخ فعاليات البرنامج الصيفي التفاعلي التي جرى إطلاقه تحت شعار "رحلة إلى الحياة الأخرى"، من خلال تنظيم ورشة تفاعلية بعنوان "صندوق الغذاء الأبدي" بمشاركة مجموعة من الأطفال.

قال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى تنظيم الورشة السادسة للبرنامج الصيفي الذي جرى إطلاقه ضمن خطة المتحف الصيفية، بهدف ربط النشء بالمتحف، والتعرف على التاريخ المصري، وعراقة وعظمة القدماء المصريين، وذلك من خلال استراتيجيات مشوقة وجاذبة للأطفال.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن هذه الورشة يعد من أبرز محطات البرنامج الصيفي، الذي يسعى إلى تقديم المتحف كمركز تعليمي نابض بالحياة، يرحب بجميع الأطفال ويوفر لهم تجربة ثقافية شاملة، كون تعرف خلالها الأطفال على الأطعمة التي كان المصري القديم يجهزها لرحلته إلى العالم الآخر، وقاموا بصناعة نماذج مصغرة داخل صندوق رمزي.

وأكد أن الورشة استهدفت الأطفال من 6 حتى 16 عامًا، وتضمنت جنب نظري تناول دور الطعام الرمزي في الطقوس الجنائزية لدى المصريين القدماء، وتعرف الأطفال خلاله على رمزية بعض الأطعمة مثل "البصل، الثوم، التين"، وكيف كان يجري تجهيزها ضمن مستلزمات الرحلة إلى العالم الآخر.

وأوضح أن الأطفال قاموا بصناعة نموذج لصندوق خشبي صغير، يحتوي على مجسمات تمثل هذه الأطعمة، باستخدام خامات فنية بسيطة وآمنة، وذلك خلال الجزء العملي من الورشة، في أجواء من التفاعل والإبداع.

وأشار إلى أن الأطفال اندمجوا في العمل خلال الجانب العملي حتى نجحوا في تصميم الصندوق بشكل مميز، مما يؤكد على أهمية الربط بين المتعة والمعرفة في فهم التراث المصري.