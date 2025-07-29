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محافظ المنيا يتفقد أصولًا غير مستغلة بملوي ويوجه بتحقيق أقصى استفادة منها

06:55 م الثلاثاء 29 يوليه 2025
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    محافظ المنيا يتفقد أصولًا غير مستغلة بملوي
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنيا يتفقد أصولًا غير مستغلة بملوي
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنيا يتفقد أصولًا غير مستغلة بملوي
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المنيا - جمال محمد:


تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة ملوي، عددًا من قطع الأراضي والمباني غير المستغلة.

أتى ذلك في إطار جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات خدمية واستثمارية تخدم المواطنين وتُسهم في زيادة الموارد الذاتية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

وشملت الجولة معاينة عدد من المواقع الحيوية، من بينها قطعة أرض تابعة للوحدة المحلية، تبلغ مساحتها نحو 4000 متر مربع، وكانت تُستخدم كمجمع مواقف قديم. ووجّه المحافظ بدراسة إمكانية طرحها للاستثمار وإعادة استغلالها بالشكل الأمثل.

كما تفقد المحافظ قطعة أرض أخرى بمساحة 10 آلاف متر مربع، كانت تُستخدم كحاضنة لسيارات متهالكة، وذلك لبحث إمكانية إقامة سوق حضاري لتجار الجملة، في إطار خطة القضاء على الأسواق العشوائية وتوفير بيئة تجارية منظمة وآمنة.

وشدد المحافظ على ضرورة دراسة هذه المواقع من جميع الجوانب الفنية والاقتصادية، لتحديد أفضل السُبل لاستغلالها في مشروعات استثمارية وتنموية تُسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز التنمية المحلية.

وأكد اللواء كدواني أن الاستغلال الأمثل للأراضي والممتلكات العامة غير المستغلة يُعد محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة، موجّهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة الانتهاء من الدراسات اللازمة، وإزالة أية معوقات، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يضمن تعظيم العائد من هذه الأصول لصالح أبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب محمد عبد الحكيم، عضو مجلس النواب، والمهندس أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوي، ومنال خيري، مدير إدارة الاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
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