قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدات المنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

قررت محكمة جنح قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على سيدة ونجلتيها بمدخل عقار بمنطقة تقسيم طرطير قي القضية رقم 6958 جنح ثان المنصورة الى جلسة 12 أغسطس المقبل مع استمرار حبس المتهمين وعرضهم محبوسين.

وشهدت الجلسة حضور المتهمين ، ومحاميهم فضلا عن محامي المجني عليهن والذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة كذلك قدم مقاطع فيديو يوثق حادث الاعتداء على موكليه من جانب المتهمين بمدخل العقار لتعنتهم فى سداد قيمة الإيجار الشهري ووجود نزاع قضائي بينهما لترك السكن المستأجر من المجني عليها الى والد احد المتهمين.

يذكر ان السيدة سهير عبد الشهيد مصطفي، تعرضت للإعتداء برفقة نجلتيها على يد شخصين بمدخل العقار الخاص بهما فى منطقة تقسيم طرطير بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية اذ ان المتهمين تربصا لها فى محاولة للشروع فى التخلص منها وذلك بعد قيامها باستئجار شقة بالمنزل للمتهمين وقيامها بتغيير عداد الكهرباء من ميكانيكي إلى عداد مسبق الدفع.

وروت السيدة ان قبل الواقعة بأشهر حدث خلاف بينها وبين المستأجرين الأصليين للشقة "والد المتهمين" وذلك بعد حدوث مشكلة بعداد الكهرباء الخاص بالشقة وقيامها بالتوجه الى هندسة الكهرباء وتقديم طلب بفص العداد وقيام مسئولي الشركة برفع العداد لاستبداله بعداد "مسبق الدفع" كون القدم معطلا.

واضافت ان بعد تغيير العداد رفض المستأجر الأصلي سداد قيمة الإيجار منذ 4 أشهر وعلى إثرها قامت برفع دعوى قضائية بالطرد لتفاجأ بقيام محامي المستأجرين بتقديم إيصالات سداد مزورة" حسب زعمها"، وقيامها بالطعن بالتزوير وعدم صحة تلك الإيصالات.

وتابعت سهير: انة منذ رفع القضية وبدأ ابناء المستأجر فى التربص لها وتهديدها بالإيذاء بل وصل بهم الامر الى الشروع فى قتلها كونها تقيم بالعقار بمفردها رفقة بناتها لسفر ابناءها الأولاد خارج البلاد وتحريرها محضرا بالواقعة.

وقالت السيدة:"يم الواقعة نزلت لإلقاء القمامة وفوجئت بأحد أبناء المستأجر يتتبعني على السلم وحينما حاولت فتح باب العقار فوجئت به يغلقة بالقوة وحين استغاثتي بالمارة نزلت ابنتي ايمان لنفاجأ بقيامنه بالتعدي علينا بالضرب واحداث اصابتنا بكدمات وسحجات بالجسم".

واشارت السيدة ان فور تداول مقطع الفيديو المصور للحادث وجدت تفاعل كبير من قبل وزارة الداخلية متمثلة فى ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، وإلقاء القبض على المتورطين فى الواقعة قائلة:" رئيس المباحث راجل شهم وعاملني زي امه وقالي اطمني حقك هيرجع".

ولفتت سيدة العقار ان المستأجر الأصلي تنتهي مدة عقده فى 10/10 من العام الجاري مشيرة الى انها كانت تسعي الى اخلاء العين المستأجرة بالقانون نظرا لعدم قيامهم بسداد الايجار الاان المستاجر استعان بأبناءه من اجل ترويعي والتعدي علينا وتهديدنا بالقتل.

وكان اللواء، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية في 14 يوليو الماضي يفيد بتلقي مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بلاغًا من سيدة تدعى سهير عبد الشهيد، 62 عامًا، موجه بالتربية والتعليم على المعاش، تتهم كل من: أحمد م.ح.، 42 عامًا، تاجر سيارات، وشقيقه سامح م.ح.، 39 عامًا، ووالدهما، بالتعدي عليها ونجلتيها بالضرب والسحل داخل مدخل عمارتها بمنطقة تقسيم طرطير بشارع قناة السويس بنطاق قسم ثان المنصورة، بسبب خلاف على إيجار شقة ملكها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة من ضبط المتهم الأول، فيما فر الثاني هاربًا، وتم القبض عليه، وعرضهما على النيابة العامة على ذمة المحضر رقم 6958 جنح ثان المنصورة.

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