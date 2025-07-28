المنيا تخصص أراضٍ لإنشاء 20 مدرسة ومعاهد أزهرية جديدة

المنيا – جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الموافقة على تخصيص قطع أراضٍ لإنشاء 20 مدرسة جديدة بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء منشآت تعليمية تواكب النمو السكاني، وتسهم في تقليل الكثافات داخل الفصول وتحسين جودة العملية التعليمية.

كما وافق المحافظ على استبعاد ثلاث قطع أراضٍ من نظام الشراكة المخصص لإنشاء مدارس لغات، بهدف إدراجها ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية بمركزي مغاغة وسمالوط، لتوفير مدارس حكومية للغات بأسعار مناسبة تستجيب لتطلعات أولياء الأمور.

وشملت قرارات المحافظ تخصيص أراضٍ لإنشاء مدارس جديدة في قريتي الدوادية (مركز المنيا) وعزبة الرملة (مركز سمالوط)، إلى جانب الموافقة على توسعة فناء معهد أزهري بقرية أبيوها، ومدرسة التوحيد الابتدائية بقرية تلة، فضلًا عن دراسة تخصيص أراضٍ جديدة لإنشاء معاهد أزهرية بمركزي مغاغة والعدوة، مع تشكيل لجنة فنية لمعاينة الأراضي وتسريع إجراءات التنفيذ بالتنسيق مع الزراعة والري وهيئة الأبنية التعليمية.

وأكد كدواني أن المحافظة تولي ملف التعليم أولوية قصوى في إطار تحسين البيئة التعليمية ورفع كفاءة المدارس والمعاهد الحكومية، خاصة في المناطق الريفية.