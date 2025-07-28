كيف انتهت "لعبة مراهنات" بعجوز مشتعلة في مسكنها بكفر صقر؟

الشرقية - ياسمين عزت:

أصدرت محكمة الطفل شمالي الزقازيق، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس طفل يبلغ من العمر 17 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اعترافه بقتل جارته "رسمية. ع. ع"، البالغة من العمر 60 عامًا، وسرقة مبلغ 5700 جنيه، وإضرام النيران في مسكنها.

جاءت هذه الجريمة التي هزت مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، مدفوعة برغبة المتهم في الحصول على أموال لتغطية خسائره في لعبة مراهنات إلكترونية أدمنها منذ عدة أشهر، وفق نص التحقيقات.

وقد بدأت فصولها تتكشف عندما تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغًا عن حريق اندلع في شقة سكنية.

عند وصول قوات الحماية المدنية والشرطة إلى موقع الحادث، تبين أن الحريق نشب في شقة تقيم بها السيدة الستينية بمفردها في عقار يملكه والد الجاني. وبعد إخماد النيران، كشفت معاينة الجثة عن وجود عدة طعنات، مما حوّل الحادث فورًا إلى شبهة جنائية.

كثفت الجهات الأمنية وقتها تحرياتها، وبعد تقنين الإجراءات وتفريغ كاميرات المراقبة التي أتلفها الجاني جزئيًا، تم تحديد هوية المنفذ، حيث تبين أنه الشاب "محمد. ج" 17 عامًا، والذي يقطن في العقار نفسه.

خلال التحقيقات، انهار المتهم واعترف تفصيليًا بجريمته. وأوضح أنه أدمن لعبة مراهنات عبر الإنترنت وخسر فيها مبالغ مالية، وأنه سبق له سرقة مبلغ كبير من والده، الذي يعمل في مجال المقاولات، ما دفع أسرته لمعاقبته بحرمانه من المصروف. ومع حاجته للمال، خطط لسرقة جارته المسنة لعلمه بأنها ميسورة الحال وتعيش بمفردها.

وفي يوم الواقعة، طرق بابها وعندما فتحت له، عاجلها بطعنات نافذة بسلاح أبيض حتى تأكد من وفاتها، ثم سرق مبلغ 5700 جنيه، وأتلف كاميرات المراقبة قبل أن يشعل النار في الشقة لإخفاء معالم جريمته.

وقد أرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الحادث، وبناءً عليه صدر قرار المحكمة بتجديد حبسه على ذمة التحقيقات.