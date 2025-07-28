إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة، داخل منزل الأسرة بإحدى قرى مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "كمال.م.ك"، 16 عامًا، و "هبة.م.ك"، 39 عامًا، و "آية.ع.ح"، 21 عامًا، و "فاطمة.س.ع"، 54 عامًا، إلى المستشفى، مصابين بمغص و قيء، واشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة، بمنزلهم بإحدى قرى مركز ناصر.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.