حادث مروع بالمنيا يودي بحياة مدير أمن الوادي الجديد (صور)

المنيا - جمال محمد:

لقي اللواء عصام الدين عبدالله، مدير أمن الوادي الجديد، مصرعه عصر اليوم الأحد، في انقلاب السيارة التي كان يستقلها على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، بينما أسفر الحادث أيضًا عن إصابة اثنين من مرافقيه بجروح خطيرة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بانحراف سيارة وانقلابها قبل مدخل محور سمالوط على الطريق الصحراوي.

وفور انتقال فرق الإسعاف والأمن إلى الموقع، تبيّن أن الحادث أودى بحياة مدير الأمن، وأسفر عن إصابة كل من أمين الشرطة عبد الرحمن فرغلي (37 عامًا) وياسين تهامي (42 عامًا) بكسور وكدمات متفرقة.

جرى نقل جثمان الفقيد والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على الملابسات الكاملة للحادث.