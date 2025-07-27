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استدرجوه وقتلوه وسرقوا توك توك.. لغز مقتل سائق شاب في أبو زعبل بالقليوبية

04:50 م الأحد 27 يوليو 2025

مقتل سائق توك توك

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من جهودها للقبض على المتهمين بقتل سائق توك توك يُدعى "مايكل أ"، ومقيم بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة، وذلك في ظروف غامضة أثناء عمله.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المجني عليه خرج كعادته للبحث عن لقمة العيش، وتعرض للاستدراج من قبل مجهولين طلبوا منه توصيلهم، ثم غدروا به وطعنوه وسرقوا التوكتوك الذي كان يعمل عليه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثمان عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية.

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