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"نزل للاستحمام.. غرق".. انتشال جثمان شاب من بحر سرسنا بالمنوفية

12:06 ص السبت 26 يوليه 2025

فريق الإنقاذ النهري أرشيفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

انتشل فريق الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية، مساء الجمعة، جثمان شاب 17 عامًا غرق في بحر سرسنا بنطاق مركز الشهداء.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بغرق الشاب "عبد الحميد.ح.ا" 17 عامًا، مقيم بقرية سلامون بحري بدائرة مركز الشهداء، وذلك أثناء استحمامه بداعي الهرب من حرارة الشمس.

وتمكن فريق الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه عقب ساعات من البحث، وإيداعه بثلاجة الموتى بمستشفى الشهداء العام.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية انتشال جثمان شاب من بحر سرسنا بحر سرسنا بالمنوفية غرق شاب في بحر سرسنا مدير أمن المنوفية
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