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غدًا قطع التيار الكهربائي عن حي النصر بمدينة طور سيناء

06:33 م الجمعة 25 يوليه 2025

أرشيفية

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جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي، غدًا السبت، عن حي النصر بالكامل لإجراء صيانة الدورية المبرمجة.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن يجري برنامج الصيانة الدورية لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، على أن يجري الفصل والتوصيل بالتتابع.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.

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