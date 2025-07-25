تنفيذ تجربة لزراعة دوار الشمس فى جنوب سيناء -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

قام الدكتور محمود عبدالسلام عبدالعزيز، أستاذ مساعد بوحدة المحاصيل بمركز بحوث الصحراء، والدكتورة حنان محسن، بمركز بحوث الصحراء، بالإشراف على زراعة ثلاث أصناف من دوار الشمس بمدينة نويبع بجنوب سيناء، باستخدام فطر الميكروهيزا، بهدف التوسع في زراعته في ظل الظروف الطبيعية القاسية التي تتميز بها جنوب سيناء، ومنها ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الملوحة، مما يسهم في تقليل الاستيراد من الخارج.

وقال الدكتور محمود عبد السلام عبد العزيز، إن مركز بحوث الصحراء بقيادة الدكتور حسام شوقي، يجري عدة تجارب لزراعة 3 أصناف من دوار الشمس "عباد الشمس" في ظل ظروف شدة الحرارة وارتفاع نسبة الملوحة التي تتميز به مدينة نويبع، بهدف تحديد أفضل الأنواع التي تجود زراعتها طبقًا لظروف التربة بالمنطقة، وذلك تحت تأثير الميكروهيزا والتسميد بالنانو لتقليل الإجهاد البيئي من زيادة ملوحة مياه الري والحرارة.

وأوضح الدكتور محمد في تصريح اليوم، أن التسميد بعنصر النحاس نانو يسهم في زيادة نسبة الزيت في البذور، مشيرًا إلى أن التجربة تعمل أيضًا على دراسة استجابة الأصناف لمسافات الزراعة المختلفة، مدر تأثيرها على إنتاجية دوار الشمس.

وأكد أن مشكلة نقص الزيوت النباتية تعد من أهم المشاكل التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، خاصة أن مصر تستورد 94% من احتياجاتها من الزيوت، لذا توجد مساعي حثيثة للتوسع في زراعة دوار الشمس، كونه يعد من أهم المحاصيل التي تحتوي على نسبة زيت تتراوح بين 35 إلى 50%، إضافة إلى جودة الزيت.

وأشار إلى أن المركز يعمل على إدخال المحاصيل الزيتية لجنوب سيناء، ووضعه على الخريطة الزراعية بها، وتعتبر مزرعة حبيبة هي منارة للزراعة الحديثة في مدينة نويبع بقيادة ماجد السيد، كونها تعد منارة ومركزًا للتجارب الزراعية، مؤكدًا أنه جرى إعلان نجاح تجربة زراعة القمح به صنف "سخا 96"، إضافة إلى زراعة النباتات العلفية مثل الذرة الرفيعة.